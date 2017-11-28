Barcelona, PSG ve Arsenal'in Jean Michel Seri savaşı! 25 milyon euro!

İlişkili Haber

Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası

3 dev Avrupa kulübü;ve'nin kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero için PSG şu anda avantajlı olan kulüp.Geçen sene de Paris'le görüştüğünü ve orada oynamaktan mutluluk duyacağını belirten'nin'le olan sözleşmesi 2019 yılı haziran ayında sona eriyor.'in başarılı orta saha oyuncusu için 25 milyon euro istediği belirtiliyor.