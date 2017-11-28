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Banvit galibiyete odaklandı

Banvit’in genel menajeri Turgay Zeytingöz, Beşiktaş Sompo Japan’ı yenerek ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

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Banvit galibiyete odaklandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit’in genel menajeri Turgay Zeytingöz, 8. haftada 30 Kasım Perşembe günü konuk edecekleri Beşiktaş Sompo Japan’ı yenerek ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Zeytingöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından kendileri için zorlu bir periyodun başladığını belirtti.

Bugünden itibaren hazırlıklara tam kadro devam edeceklerini kaydeden Zeytingöz, "Perşembe akşamı evimizde Beşiktaş Sompo Japan, pazar günü deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve ardından salı günü yine dış sahada Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile karşılaşacağız. Dolayısıyla 6 günde 2’si deplasmanda olmak üzere 3 zorlu karşılaşma bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Turgay Zeytingöz, Beşiktaş Sompo Japan ile yapacakları maçta taraftara önemli görev düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın, karşılaşmanın hafta arası ve nispeten geç bir saatte olmasına aldırmadan Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu’nu tamamıyla dolduracağına ve yine her zamanki gibi 6. adam rolünü layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Taraftarımızın da desteğiyle Beşiktaş Sompo Japan’ı mağlup ederek ligde üst sıralara tırmanmak ve zorlu deplasman periyoduna moralli girmek istiyoruz."




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