Aziz Yıldırım Bu sezon şampiyon olacağız





Denizli'deki bir otelde düzenlenen açılış töreninde tarftarların büyük sevgisiyle karşılanan, Denizli Şubesi'nin hazırladığı şampiyonluk videolarını izledi, ardından yaptığı konuşmada şampiyonluk inancını dile getirdi.Denizli'niniçin önemli bir şehir olduğunu belirten Başkan Yıldırım, 2004-2005 sezonunda burada Denizlispor'u 4-0 yenerek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Ama bir yıl sonra son maçta'la 1-1 berabere kalarak bütün emeğimizi boşa harcamış olduk ve şampiyonluğu kaybettik dedi. Başkan Aziz Yıldırım şöyle devam etti 18 dakikalık uzatılan maç, sporda olmayacak olayların yaşandığı günü burada hep beraber yaşadık. Sonra o yılı yaşatanlar sanki bu spormuş gibi çıkıp, uzun yıllar sonra hep o günün doğru olduğunu savundular. Ama o günler spor adına çok yanlıştı. Ve o yıl Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Fenerbahçe içerisindeki çalışmalarının başladığı bir zamandı. Bunu ne zaman anladık. 2011'den sonra öğrendik. 2011 yılıyla Fenerbahçe Kulübü'ne 2006 ve 2009 yılı dahil olmak üzere yapılan operasyonların sonucunda 2011 yılında 3 Temmuz operasyonu yapılarak, Fenerbahçe'yi yok etme çalışmaları başlatıldı. Bütün olaylarda bu ülkenin varlığı için Fenerbahçe herşeyini ortaya koymuştur. Ben de bunun için gururluyum. 2011'de yine Sivasspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle seri yakalayıp mutlu sona ulaştık. İnşallah bu sene de tekrarlarız. Törende Yıldırım'a 20 numaralı Fenerbahçe forması hediye edildi.DHA