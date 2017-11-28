Aykut Kocaman'dan Galatasaraylı savunma!

Sarı-lacivertli yetkililer ve teknik heyet alınan kritik galibiyete rağmen gelen tepkilerin bilinçli ve önyargılı olduğunu savunurken, lider’ın aynı deplasmanda şut bile atmakta zorlandığını, Beşiktaş’ın Malatya’da bir puanı güçlükle aldığını yine de bu kadar sorgulanmadığını ifade ettiler.li yetkililer ve teknik heyet takımınkarşısında oynadığı futbolun ağır bir şekilde eleştirilmesine çok şaşırdı.Maçın ardından yoğun tepkiler alan Teknik Direktör, bunların bir kısmına basın toplantısında yanıtlasa da eleştirilerin sürmesine bir anlam verilemiyor.Fenerbahçe’nin Antalya’da uzun süredir maç kazanamadığına dikkat çeken sarı-lacivertliler şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray’ın aynı deplasmandaki performansını örnek göstermekten kendilerini alamadı. Sarı-kırmızılı takımın, 1-1 berabere tamamladığı maçta kaleye tek bir isabetli şut atmakta zorlandığı vurgulandı. Üst düzey oyuncuları olan Antalya’ya karşı Fenerbahçe’nin ise 18 şutta 6 isabet bulmasının gözlerden kaçmaması gerektiği ifade edildi.Benzer şekilde Beşiktaş’ın Malatya deplasmanında bir puanı güçlükle kurtarmasına rağmen yorumların bu kadar sert olmadığını ifade eden yetkililer, sezonun en zorlu maçının kazanılmasına rağmen yapılan bu eleştirilerin bilinçli ve ön yargılı olduğunu düşünüyor.Fenerbahçe’nin öncelikle zirveye yaklaşmak amacında olduğunu belirten sarı-lacivertliler, takım maç kazandıkça ve zirveye yaklaştıkça özellikle iç sahada etkili bir oyunun oynanacağını düşünüyor. Teknik heyete göre devre arası yapılacak takviyelerle kadro daha da güçlenecek ve ikinci yarı farklı bir Fenerbahçe sahada olacak. Ancak şu an için önemli olan kazanarak zirveden kopmamak...Fenerbahçe, Antalyaspor galibiyetiyle zirve yarışına ortak oldu. Sarı-lacivertli takımın kritik maç öncesi gerçekleştirdiği toplantıda Teknik Direktör Aykut Kocaman önemli ifadeler kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı, “Bir daha böyle bir fırsat bulamayabiliriz” dedi. Maçı kazanarak derbiyi bekleyeceklerini belirten Kocaman, bu maçın kazanılmasının şampiyonluk yolundaki en önemli viraj olduğunu kaydetti.Daha önce birçok fırsat maçını değerlendiremediklerini söyleyen Teknik Direktör Kocaman bu maçın hepsini telafi etme şansı yarattığının altını çizdi.Başkan Aziz Yıldırım’ın son iki haftada takımla yakından ilgilenmesi sonuçlarını vermeye başladı.Sivasspor maçının ardından Yıldırım, Antalyaspor karşılaşması öncesi de takımla biraraya geldi. Özel işleri sebebiyle maça kalmayan ve İstanbul’a dönen Yıldırım kritik maç öncesi takıma moral verdi. Yıldırım’ın ilk yarının sonuna kadar benzer şekilde takıma yakın markaj uygulamayı planladığı ifade edildi.(Milliyet)