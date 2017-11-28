Avrupa’da Türk derbisi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında İstanbul takımları Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30’da başlayacak.Grupta oynanan 5 maç sonunda iki takımın da 4’er galibiyeti bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi, averajla Fenerbahçe’nin önünde ikinci sırada yer alıyor.