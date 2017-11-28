Arsene Wenger: Mesut Özil ve Alexis Sanchez takımda kalacak

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Chelsea ve Inter'den Jann-Fiete Arp bombası

Çarşamba akşamı ligde oynayacakları Huddersfield Town maçı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Wenger konuyla ilgili şunları söyledi:

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'Umut Bulut 150 milyon Euro'

'de menajer'den beklenmedik bir açıklama geldi. Fransız futbol adamıve'in ocak ayında hiçbir takımaolmayacağını açıkladı.Alexis Sanchez'leciddi anlamda ilgilenirken, Mesut Özil'intransferinin ise 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle bittiği iddia edilmişti. Mesut Özil'i ayrıca'nun da çok istediği hatta Portekizli teknik adamın oyuncuyla telefonda konuştuğu haberleri de İngiliz basınında yer almıştı.İki oyuncunun da takımdan ayrılacağı söyleniyor. Bunu reddediyorum. İkisi de kalacak. İnanılmaz bir şey olmadığı sürece sezon sonuna kadar buradalar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorundalar. Sonra da kalırlar mı? Bunun cevabını vermek şu an için imkansız.