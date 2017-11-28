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Anadolu Efes: 97 - Muratbey Uşak: 84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Muratbey Uşak’ı 97-84 yendi.

28 Kasım 2017, Salı 21:44

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Anadolu Efes: 97 - Muratbey Uşak: 84
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Muratbey Uşak’ı 97-84 yendi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 6. galibiyetini alırken, Muratbey Uşak, 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Muratbey Uşak, hızlı hücumlarda Mutlu Akpınar, Calloway ve Carmichael’in kaydettiği basketlerle 3. dakikayı 9-2 üstün geçti. Çabuk toparlanan Anadolu Efes, McCollum, Doğuş Balbay ve Simon’un sayılarıyla 8. dakikada öne geçti: 18-16. Çeyreğin kalan bölümünde hücumda etkili olan Uşak temsilcisi, ilk periyodu 26-20 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başlarken, Ofoegbu, Miller ve Markota ile isabetler üreten konuk ekip, 15. dakikada 33-29’luk skorla üstünlüğünü devam ettirdi. McCollum ve Birkan Batuk ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Anadolu Efes, 17. dakikada 40-38 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla devam etti ve devre arasına 46-46 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, Dunston ve McCollum’un sayılarıyla 26. dakikada 57-49’luk üstünlük kurdu. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği kalan bölümde lacivert-beyazlılar, McCollum’un serbest atıştan bulduğu isabetle final periyoduna 65-64 önde gitti.

Final periyodunda McCollum’un önderliğinde farkı açan Anadolu Efes, salondan 97-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 41 sayı kaydeden Errick McCollum olurken Vladimir Stimac da Anadolu Efes adına 14 sayıyla oynadı.   

Muratbey Uşak’ta Şafak Edge’nin 16, Carmichael’in 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
 




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