2020 Tokyo’nun filizleri TOHM’da yeşeriyor

2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota almayı hedefleyen milli sporcuların büyük bir bölümü, antrenmanlarını Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) yapıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan merkezler, Ankara, Adana, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 20 kentte faaliyet gösteriyor.Atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, buz pateni, cimnastik, curling, eskrim, güreş, halter, judo, kano, kayak, kürek, tekvando, tenis, okçuluk ve yüzmenin yer aldığı 18 olimpik branşta, 938 sporcu TOHM’da çalışıyor.Olimpiyatlarda yarışabilecek sporcular yetiştirmek amacıyla kurulan TOHM’da antrenman yapanlardan 16’sı, Türkiye’yi 2016 Rio Olimpiyatları’nda temsil etti. Türkiye, Rio 2016’da 103 sporcuyla yer aldı.Kadın güreşinde 5, halterde 3, atıcılıkta 2, atletizm, cimnastik, judo, okçuluk, yüzme ve bisiklette birer olmak üzere 16 sporcu, Rio 2016’da milli formayı giydi.2020 Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan olimpik sporcu havuzuna, şu ana kadar TOHM’dan 125 sporcu girmeye hak kazandı.2020 ve 2024 Olimpiyatları’nda yarışacak ve madalya kazanabilecek sporcular yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje doğrultusunda, TOHM’larda akademik danışmanlar ve tecrübeli antrenörler nezaretinde bilimsel temellere dayanan antrenman programları uygulanıyor.Merkezlerde, branşlarında uzman 205 antrenör, 938 sporcuyu olimpiyatlarda yer alabilmeleri için hazırlama görevini üstlenmiş durumda bulunuyor.Türkiye genelindeki TOHM’larda faaliyet gösterilen branşlar ve sporcu sayıları şöyle:ADANA 33 ATLETİZM 9KANO 9KÜREK 9YÜZME 6ANKARA 229 ATICILIK 17ATLETİZM 24BOKS 30CİMNASTİK 12ESKRİM 24HALTER 18JUDO 31TEKVANDO 21TENİS 21YÜZME 31ANTALYA 19 ATLETİZM 0BİSİKLET 3OKÇULUK 16ARTVİN 12 KANO 12BOLU 13 CİMNASTİK 13BURSA 69 ATLETİZM 13GÜREŞ 26TEKVANDO 5YÜZME 25DİYARBAKIR 7 ATICILIK 7EDİRNE 21 GÜREŞ 21ERZURUM 29 ATLETİZM 8BUZ PATENİ 10CURLING 0KAYAK 11GAZİANTEP 39 ATLETİZM 7HALTER 23TEKVANDO 9İZMİR 66 ATLETİZM 19CİMNASTİK 25TEKVANDO 20TENİS 2K.MARAŞ 39 GÜREŞ 39KAYSERİ 38 ATLETİZM 6TEKVANDO 4YÜZME 28KOCAELİ 41 ATICILIK 6ATLETİZM 4ESKRİM 2JUDO 29KONYA 57 ATICILIK 1ATLETİZM 3BİSİKLET 6HALTER 11JUDO 20TEKVANDO 16MERSİN 23 ATICILIK 7ATLETİZM 7ESKRİM 0TENİS 9RİZE 45 GÜREŞ 33KANO 12SAKARYA 32 GÜREŞ 0KANO 12KÜREK 20SAMSUN 67 ATLETİZM 7JUDO 31OKÇULUK 13TEKVANDO 16TRABZON 59 ATLETİZM 8BOKS 12JUDO 18TENİS 6YÜZME 15TOPLAM 938 938Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nin ana üssü konumunda bulunan Ankara’da geleceğin olimpiyat şampiyonlarına destek vermek amacıyla ?yoğun bir çalışma yürütülüyor.Eryaman’da 80 dönüm arazi üzerine kurulan merkezde 200 yataklı otel, 90 kişilik yemekhane, ferdi sporlara ait salon, 10 kulvarlı, 401 koltuk kapasiteli tribüne sahip olimpik yüzme havuzu yer alıyor.Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) standartlarına uygun saha, paralimpik ve olimpik standartlara uygun atış poligonlarının yer aldığı tesiste, 2 eğitim salonu, kafeterya, konferans salonu, VIP dinlenme salonu, 2 sauna, oyun salonu (bilardo, internet), ferdi sporlar salonu (güreş, judo, eskrim, boks, halter, boks, tekvando), kondisyon salonu, 50 metre 10 yollu ve 25 metre 5 yollu ateşli silahlar atış poligonu, 4 kulvarlı 80 metre uzunluğunda kapalı atletizm alanı, uzun atlama kum havuzu, parke zeminli spor salonu ve bin 470 metre uzunluğunda sentetik yüzeyli yürüyüş parkuru bulunuyor.Ankara TOHM’da atletizm, cimnastik, halter, tenis, eskrim, boks, yüzme, atıcılık, tekvando ve judo branşlarında 229 sporcu, 41 antrenör yönetiminde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.ATLETİZM 24 10 5CİMNASTİK 12 6 2HALTER 18 4 1TENİS 21 2ESKRİM 24 3 4BOKS 30 3 3YÜZME 31 4 2ATICILIK 17 2TEKVANDO 21 3 2JUDO 31 4TOPLAM 229 41 19