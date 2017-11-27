Zeljeznicar, Saraybosna’yı yendi

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi’nin 16. haftasında oynanan derbi maçta, ev sahibi Zeljeznicar, Saraybosna’yı 2-1 yendi.Dün yapılması gereken ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen 113. Saraybosna derbisi, Grbavica Stadı’nda oynandı.Ev sahibi Zeljeznicar, 24. dakikada Goran Zakaric’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda da rakibinden daha etkili olan Zeljeznicar, 76. dakikada Sinan Ramovic’in golü ile skoru 2-0 yaptı.Konuk takım, 86. dakikada Amar Rahmanovic’in golü ile farkı bire indirse de Zeljeznicar sahadan 2-1 galip ayrıldı.Aldığı galibiyetle Zeljeznicar puanını 35’e yükselterek haftayı ikinci sırada kapatırken, 29 puanlı Saraybosna dördüncü sırada kaldı.