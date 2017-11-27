Yeşilgiresun Belediyespor’da hedef galibiyet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray Odeabank ile karşılaşacak Yeşilgiresun Belediyespor’un başantrenörü Mihailo Uvalin, rakipleri karşısında kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.Uvalin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 4 maçlık mağlubiyet serisini 7. haftadaki Gaziantep Basketbol maçını kazanarak sonlandırdıklarını belirtti.Milli maç arasına moralli girdiklerini vurgulayan Uvalin, "Galatasaray Odeabank maçına daha iyi hazırlanmamız açısından milli maç arası çok iyi oldu. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık." dedi.Uvalin, İstanbul deplasmanına galibiyet için gideceklerini de ifade ederek, şunları kaydetti:"Rakibimiz güçlü bir ekip. Bizim de iyi oyuncularımız var ve gücümüzün farkındayız. Galatasaray Odeabank zor bir deplasman ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Son topa kadar mücadele ederek parkeden mutlu ayrılmak hedefimiz. Kazanarak ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."