Yedekler için büyük fırsat

2. Lig ekibi Sivas Belediyespor ile yarın kupada karşılaşacak olan Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadroya sahaya çıkacak.Koray, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Emrah Başsan, Carrosso gibi isimlerin ilk 11’de forma giyeceği öğrenildi. As kadroya girmekte zorlanan isimler için yarınki mücadele büyük bir fırsat. Teknik direktör Tudor, Eren, Linnes ve 3 maçtır cezalı olan Feghouli’yi de oynatmayı planlıyor.