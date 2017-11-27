..Ve Ze Roberto bırakıyor

tarihine adını altın harflerle yazdıran1994’te kariyerine başlayan ve bu süreçtevegibi takımların formasını giyen 43 yaşındaki oyuncu, üç yıldır oynadığı Palmeiras’ın 3 Aralık’ta Atletico Paranaense ile oynayacağı mücadelede yaklaşık 23 yıllık futbolculuk yaşantısına nokta koyacak.