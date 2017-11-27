Ümit Ülkü’den şampiyonluk rekoru

İzmir’de düzenlenen 2017 Türkiye Pist Şampiyonasında final heyecanı yaşandı. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği yarışlarda heyecan fırtınası esti. Şampiyonada Süper Grup, Maxi Grup ile Opel Corsa OPC Cup ve TOSFED Yıldızını Arıyor yarışlarında pilotlar en iyi performanslarını sergiledi.Ülkü Motorsporları Takım Kaptanı Ümit Ülkü, 2017 Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup'ta matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ederek start aldı. Nissan GT-R Nismo GT3 model aracıyla yarışan Ülkü, ilk seride fren kilitlenmesi yaşadı. Ülkü, ikinci seriyi de başarıyla tamamlayıp Türkiye Şampiyonluğu'nu ilan etmiş oldu.Bugüne kadar ikisi tırmanma, 7’si pist olmak üzere tam 9 kez Türkiye Şampiyonu olan Ülkü, elde ettiği dereceyle 10. kez şampiyon oldu. Ülkü'nün şampiyonluğu izleyicilerden büyük alkış aldı. Ümit Ülkü aynı gün düzenlenen Opel Corsa OPC Cup yarışı ikinci ayağında da birinci oldu.