Trabzonspor'dan son dakika Uğur Demirok açıklaması

'a'a kötü haber geldi. Bordo-Mavili takımın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta sakatlanan Uğur 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Konuyla ilgili Trabzonspor resmi hesabından açıklama yaptı.Takımımızın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Uğur Demirok’ta ikinci derece yırtık tespit edilmiştir.Kulüp doktorumuz Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada ”Uğur’un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adduktör kasında ikinci derece (grade 2) yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” ifadelerini kullandı.