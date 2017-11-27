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Tamer Tuna listeyi verdi! Göztepe'den transfer harekatı...

Süper Lig'in 13'üncü haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yenerek kötü gidişatına son veren Göztepe, ilk yarının bitimine 4 hafta kala iç ve dış transferde atağa kalktı. Teknik direktör Tamer Tuna, ilk 11'i zorlayacak 5 transfer istedi.

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Tamer Tuna listeyi verdi! Göztepe'den transfer harekatı...
Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın kadroda forma şansı bulamayan 5 futbolcunun kiralık olarak gönderilmesini, gideceklerin yerine de ilk on biri zorlayacak 5 transfer yapılmasını istediği öğrenildi. Göztepe'de bu sezon hiç forma şansı bulamayan orta saha Segbefia başta olmak üzere, Schwechlen, Emrecan, Serkan Bakan ve Muhammed Enes'in ikinci devrede kiralanacağı bildirildi. Sarı kırmızılıların transferde önceliğinin savunma ve kanatlar olduğu vurgulandı. Sezon başında Hajduk Split'ten Zoran Nizic'i çok isteyen Tuna'nın deneyimli stoperi devre arasında takıma kazandırmaya çalışacağı ifade edildi.

Göztepe'nin kanatlara ise Galatasaraylı Yasin Öztekin'i düşündüğü belirtilirken, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan golcü Mustafa Pektemek'in de Tamer Tuna'nın listesinde olduğu ifade edildi.
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Göztepe'nin mayıs ayında sözleşmesi bitecek Makedon golcü Adis Jahovic'le de görüşmeleri sürüyor. Daha önce yaptığı açıklamada Jahovic'i kesinlikle takımda tutacaklarını söyleyen Başkan Mehmet Sepil'in deneyimli futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği bildirildi.

Jahovic konusunda büyük aşama kaydeden Göztepe'nin kısa süre içinde futbolcuyla yeni kontrat yapacağı dile getirildi. Öte yandan cumartesi günü Kardemir Karabükspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde, sakatlığı süren stoper Peybernes'in hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı. 

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)
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2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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