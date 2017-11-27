'Size yakışmadı ama telafisi var'

Süper Lig’de Kara Kartal’ın 13. haftayı 1 puanla kapatması teknik direktör Şenol Güneş’i çılgına çevirdi. Önceki gün Yeni Malatya Stadı’nda alınan 0-0’lık sonucun ardından soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulunan Güneş, tüm kredilerini harcadıklarını söyledi. 65 yaşındaki teknik adam, “Tam bir hayal kırıklığı yaşattınız. Takım olarak adeta sahada yoktuk. Süper Lig’de üst üste 2 şampiyonluk yaşamamız ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde etmemiz hiçbir şeyin garantisi değil. Herkes kendisine çeki düzen versin” ifadelerini kullandı. Güneş’in bu sert sözleri sonrasında soyunma odası adeta buz keserken tecrübeli çalıştırıcı, konuşmasının devamında ise umutlu konuştu.Başarılı hoca, “Şampiyonlar Ligi’nde üst turu garantilememiz, tamamen lige odaklanmamız konusunda bize yardımcı olacak. Yeni Malatyaspor karşısında ortaya koyduğunuz futbol size yakışmadı ama bu işin telafisi var. Haftaya Galatasaray’la Vodafone Park’ta oynayacağımız karşılaşmada rakibimizi yenip yarışta avantajımızı artırmak dışında bir seçeneğimiz yok. Herkes buna odaklansın” diyerek oyuncularına hedefi gösterdi.Beşiktaş’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor mücadelesi sonrasında takımın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’yla özel olarak görüştü. Başarılı çalıştırıcı, Q7’ye özellikle bu maçta yaptığı top kayıpları sebebiyle kızgın olduğunu ilettiği kaydedildi. Quaresma’nın da hocasından bu konu sebebiyle özür dilediği bildirildi.Orhan Yıldırım