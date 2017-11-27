Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sharapova hayranlarını dolandırdılar

Yaklaşık 15 bin kişinin gittiği tenis maçı nedeniyle yoğun bir trafik yaşanan’in önünde kollarında görevli bantı bulunan bazı kişiler, otoparkın dolu olduğunu söyleyerek araçları yol kenarında dubalarla ayırdıkları bölüme park ettirdi. Araç başına da 20 TL ücret aldılar.hayranlarını dolandırdılar.Karşılaşma sonrasında araçlarını almaya gidenler ise büyük bir şokla karşılaştı. Görevlilerin sahte olduğu ortaya çıktı. Araçların tamamı ise trafik polisi tarafından otoparklara çektirildi.Gece geç saatlere kadar pek çok kişi aracını bulmak için yoğun çaba sarfetti.Trafik polisleri son zamanlarda böyle büyük organizasyonların yapıldığı yerlerin önünde benzer çetelerin faaliyet yürüttüğünü ve vatandaşı mağdur ettiklerini belirterek, bu organizasyonlara gidenleri uyardı.Hürriyet