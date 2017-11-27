Şenol Güneş'in sabrı taştı: Bazı futbolcular dikkatli olsun!

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Beşiktaş fikstürü - 2017-2018 sezonu

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Avrupa Kartalı ligde tutuk!





Lig'de 0-0 sona erenkarşılaşmasının ardından futbolcularıyla toplantı yapan, sert uyarılarda bulunurken, isim vermeden bazı oyunculara gözdağı verdi.Malatya’da istenilen futbolu sergileyemediklerini vurgulayan Güneş, “Rakibimizin kendi kapasitesinin üstüne çıkıp olağanüstü bir direnç gösterdiğini biliyorum. Performansınızda zaman zaman düşüş olmasını da normal karşılayabilirim ama biz de beklediğim futbolun çok altında oynadık. Bazı futbolcular istediğim düzeyde değil, dikkat etsinler” dedi.Şenol Güneş, ligde henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen kaybettikleri puanların 16’ya yükseldiğine dikkat çekerek, “Çok fazla kayba uğradık. Bundan sonra böyle olmaması gerekiyor. Herkes bir an önce toparlansın. Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılı tempomuzu Türkiye’de de göstermeliyiz” diye konuştu.Öte yandan, Beşiktaş’ın Talisca da yaptığı konuşmada Yeni Malatya maçında takım halinde kötü oynadıklarını ifade etti. Rakip savunmayı açamadıklarını ifade eden Talisca, “Kötü oynadığımız bir gerçek. Ama Galatasaray maçında bu kaybımızı telafi edeceğimize inanıyorum” dedi.Şenol Güneş'in kimlere tepki gösterdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Quaresma, Babel ve Talisca'yı hedef aldığı belirtildi.Kaynak: Hürriyet