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Şehit çocukları Antalyaspor – Fenerbahçe maçını tribünden izledi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen “Spor İle Hayata Gülümse” projesi kapsamında vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklar projenin bu haftaki programında Pazar günü oynanan Antalyaspor – Fenerbahçe maçını tribünden izlediler.

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Şehit çocukları Antalyaspor – Fenerbahçe maçını tribünden izledi
“Spor ile Hayata Gülümse” Projesi kapsamında Ankara’dan Antalya'ya gidecek çocuklar ilk olarak Antalya’nın tarihi, kültürel yerlerini tanıma imkânını buldular. Çocuklar akşam oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden izlediler.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Spor ile Hayata Gülümse” projesi ile vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklar, spor müsabakalarını izleme ve başarılı sporcularla tanışma imkânını buluyorlar. Proje ile çocukların sosyalleşebilmeleri, sportif faaliyetlerle ilgili hale gelebilmeleri ve duygusal açıdan desteklenebilmeleri amaçlanıyor. 
 
Proje ülke genelinde ilgi ve merak uyandıran ve takip edilen bir sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürülürken Türkiye Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonu ve farklı branşlardaki spor kulüpleri  “Spor ile Hayata Gülümse” Projesine destek vermektedir. Türk Hava Yolları da “Spor ile Hayata Gülümse”  projesinde çocukların ulaşım sponsoru olarak projeye katkı sağlamaktadır.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen “Spor ile Hayata Gülümse” projesi ile çocuklar Türkiye – İzlanda Milli Maçını, Gençlerbirliği – Beşiktaş maçını, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini, Trabzonspor – Galatasaray maçını, Osmanlıspor- Fenerbahçe maçını, Türkiye – Arnavutluk milli maçını, M.Başakşehir  – Galatasaray maçını ve Fenerbahçe – Vakıfbank arasında oynanan Şampiyonlar Kupası voleybol maçını seyretme imkânını buldular.




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13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
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17 Kardemir Karabükspor 13 8
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