Şehit çocukları Antalyaspor – Fenerbahçe maçını tribünden izledi

Projesi kapsamında Ankara’dan Antalya'ya gidecek çocuklar ilk olarak Antalya’nın tarihi, kültürel yerlerini tanıma imkânını buldular. Çocuklar akşam oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden izlediler.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiğiprojesi ile vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklar, spor müsabakalarını izleme ve başarılı sporcularla tanışma imkânını buluyorlar. Proje ile çocukların sosyalleşebilmeleri, sportif faaliyetlerle ilgili hale gelebilmeleri ve duygusal açıdan desteklenebilmeleri amaçlanıyor.Proje ülke genelinde ilgi ve merak uyandıran ve takip edilen bir sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürülürken Türkiye Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonu ve farklı branşlardaki spor kulüpleriProjesine destek vermektedir. Türk Hava Yolları daprojesinde çocukların ulaşım sponsoru olarak projeye katkı sağlamaktadır.Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilenprojesi ile çocuklarMilli Maçını,maçını,derbisini,maçını,maçını,milli maçını,maçını vearasında oynanan Şampiyonlar Kupası voleybol maçını seyretme imkânını buldular.