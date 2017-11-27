Reha Kemal Erginer: Mücadele seviyemizi kabul edemiyoruz

TFF 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’a 2-0 mağlup olan Denizlispor’un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, takımının mücadele seviyesinin düşük olmasını kabul edemeyeceğini söyledi.Erginer, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıkları bir haftada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti.Karşılaşma öncesi ligin 12 haftasında gol atan bir takıma karşı zor bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını belirten Erginer, özellikle ilk yarıda kolay top kayıpları yaşadıklarını, atakları sonlandıramadıklarını, bunun da iyi oynamadıklarını gösterdiğini kaydetti.Erginer, "İyi oynamama kabul edilebilir, mağlubiyet kabul edilebilir ancak takımın mücadele seviyesinin düşük olması kabul edilemez. O bakımdan oldukça sinirliyim." dedi.Maçın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını dile getiren Reha Kemal Erginer, "Ligin ilk yarısında toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı hedefliyoruz. Sezonun ikinci yarısında daha iyi bir Denizlispor izletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök de maçı kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı.İlk yarıda attıkları golün ardından ikinci yarıda maçı rahat sürdürdüklerini anlatan Cangök, "Takım için değerli bir 3 puan aldık. Denizlispor da iyi bir takım. Bu zorlu maçtan 3 puan çıkartmak kolay olmadı." ifadelerini kullandı.Cangök, zorlu bir ligde mücadele ettiklerini, bugün sahada doğruları yaparak galip gelmeyi bildiklerini belirterek, ligde her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğuna işaret etti.