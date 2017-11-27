Ozzie çıkış peşinde

Siyah-Beyazlılar’da son 2 sezonun en fazla ön plana çıkan isimleri arasında yer alan Oğuzhan Özyakup, bu dönemde ise beklenenin altında bir görüntü sergileyince kulübeye geçmişti. Ön libero hattındaki yerini Tolgay Arslan’a kaptıran 25 yaşındaki oyuncu, son 2 lig mücadelesinde sonradan oyuna dahil olup sadece 38 dakika süre aldı. Forma giydiği kısıtlı sürede takımına gol ya da asist katkısı sağlayamayan Ozzie, Türkiye Kupası’nda Manisaspor karşılaşmasıyla ilk 11’deki yerine dönüp kendisini hocası Şenol Güneş’e ispat etmeye çalışacak.Oğuzhan Özyakup’la birlikte yarın Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede; Necip Uysal, Jeremain Lens, Matej Mitrovic, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo gibi yedek isimler de forma giyip ellerine geçen bu şansı iyi değerlendirmeye çalışacaklar. Ek olarak Orkan Çınar ve Utku Yuvakuran gibi genç isimler de Manisa karşısında görev alacak.