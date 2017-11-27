Osmanlıspor, kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında yarın sahasında Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor konuk edecek olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.Batıkent Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenmana tedavileri devam eden Lawal ve Pinto katılmazken, Anıl Karaer ise tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu yaptı.Isınma koşusuyla başlayan antrenmana topla koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. 5'e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmanın ardından antrenman saha kenarındaki sprint çalışmasıyla sona erdi. Kupa maçında oynayacak oyuncular antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı.