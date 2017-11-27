Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri’nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 90 dakika sürdü. İdmana koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 top kapma oynadı. Mor-sarılı ekibin antrenmanı tam sahada taktik ve hız çalışmalarının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.Osmanlıspor’un bugünkü antrenmanına tedavilerine devam edilen Lawal ve Pinto katılmadı. Anıl Karaer ise takımdan ayrı koşu yaptı.Süper Lig ekipleri Osmanlıspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, saat 18.00’de Osmanlı Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Barış Şimşek yönetecek.AA