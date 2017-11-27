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Novi Pazar ligden çekildi

Sırbistan’ın ikinci seviyedeki 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Novi Pazar, maçlardaki hakem hataları ve usulsüzlükler gerekçesiyle ligden çekilme kararı aldı.

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Novi Pazar ligden çekildi
Sırbistan’ın ikinci seviyedeki 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Novi Pazar, maçlardaki hakem hataları ve usulsüzlükler gerekçesiyle ligden çekilme kararı aldı.

Kulüp yönetim kurulunun bugünkü olağanüstü toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, oy birliğiyle ligden çekilme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Kazananın önceden bilindiği, hakemlerin bazı kişi ve kulüplerin direktifleri doğrultusunda maç sonucuna karar verdiği, tamamen usulsüz bu ligde artık yer almak istemiyoruz." denildi.

Dün 1-1 sona eren Buducnost maçının, "bardağı taşıran son damla" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bu maçtaki hakem hatalarını felaket olarak nitelendirmek dahi azdır. Ev sahibi takım bizden daha iyiydi, ancak hakemin yardımı olmadan bir puanı alamazlardı. Bizim maçlarımızın sonuçlarının önceden belli olduğuna dair bazı dostlarımızdan bilgiler de aldık. Öte yandan, maçın hakemi tribünlerde savaş suçlusu Ratko Mladic’e destek tezahüratları yapılırken de sessiz kaldı."

Açıklamada, tüm bu nedenlerin Novi Pazar Kulübünün ligden çekilmesi için yeterli olduğu ifade edilirken, bu kararın "şehrin parasının daha fazla boşuna harcanmaması" için alındığı kaydedildi.
Kulüp yönetiminin aldığı kararın, 8 Aralık’taki divan toplantısında da onaylanmasının beklendiği ifade edildi.

Ligin 15. haftasında dün oynanan Buducnost-Novi Pazar maçının hakemi Djordje Maksimovic, maçın bitimine 4 dakika kala ev sahibi takım lehine penaltı kararı vermişti. Novi Pazarlı bir oyuncu kırmızı, 8 oyuncu da sarı kart görmüş, teknik direktör ile fizyoterapist de tribüne gönderilmişti.

Kulüpten dün yapılan ilk açıklamada ise "futbola zarar veren" benzer bazı hakem hatalarının, geçen haftalarda da Novi Pazar aleyhine gerçekleştiği hatırlatılmıştı. Novi Pazar, 15 haftada topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

AA
 




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