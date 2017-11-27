Mehmet Demirkol Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

"Devrede bir 8 numara bir sol bek"

"Fenerbahçe yönetimi kandırılmış!"

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Fanatik Gazetesi yazarı'daniçin flaş bir transfer yorumu geldi. Demirkol, Fenerbahçe'ninmaçındaki oyununda orta sahanın önemli bir yer tuttuğunu ancak ikinci yarıda Mehmet Topal ve Souza'nın geriye çekilmesiyle ileri uçla olan bağlantının kopuğunu belirten Demirkol şunları söyledi:Sezon başı yönetim bir orta saha arıyordu. 8 numara arıyorlardı.ise sol bek istiyordu ama gittiler forvet aldılar. Ara transferde bir sol bek bir de 8 numara alacaklar. Josef de Souza'nın maç sonu açıklamaları bunu gösteriyor.geldiği dönem millet benim çocuğun üzerinde Fenerbahçe forması var diye üzerine atlıyordu. Ben bundan memnunum ama yok. Sahada yok. Meğer Fenerbahçe yönetimi kandırılmış. Sakatmış Persie. Senede 6 milyon euroyu sokağa atıyor Fenerbahçe!