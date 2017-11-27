Manisa’nın Sultanları kendi evinde mağlup

’ndatakımı ile karşılaştı. Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri, Kaynak ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış ve Manisalı voleybol severler izledi.Karşılaşmanın ilk setine iyi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti de önde bitiren Büyükşehir’in Sultanları, 25-19’luk skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set 23-25 Bahçelievler Voleybol lehine sonuçlanarak durum 2-1 oldu. Dördüncü seti de Bahçelievler Voleybol’un kazanmasıyla 2-2 olan karşılaşmada Tie break seti de 09-15’lik skorla Bahçelievler Voleybol lehine sonuçlandı, 2-3. Bu sonucun Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon evinde ilk kez mağlubiyetle tanıştı.Tarık Almış Spor SalonuTurgut Uzunparmak, Kazım PehlivanAybüke, Seden, Gülem, Duygu, Wilson, Asli, Buse, Melis, Selin, Selen, Merve, Ece, Herrera.Aykut LaleEce, Halime, Bilge, Tülin, Bahar, Bulet, Derya, Büşra, Elif, EbrarNursan Güllü