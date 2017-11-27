İspanyol medyasından Arda Turan iddiası

İlişkili Haber

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre'da forma giyen'ın son talibi Fransa Ligi ekiplerinden. Bu sezon hem'nde hem de'nde istediği sonuçları alamayan Fransız temsilcisi Ocak ayında yapacağı transferler ile tekrar iddialı bir takım olma niyetinde. Arda Turan'ı da transfer listesinde bulunduran Monaco, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık istediği İspanyol basınında yer aldı.İspanyol basını Barcelona'nın Arda Turan yerine Mesut Özil'i devre arasında takıma katacağını da iddia etti.