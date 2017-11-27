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Hakan Şükür'ün ABD'deki ortağı bakın kim çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, ABD’nin San Francisco kentinde görüntülenmişti. Şükür ile ilgili inanılmaz bir gerçek daha ortaya çıktı.

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Hakan Şükür'ün ABD'deki ortağı bakın kim çıktı!
19 Kasım 2015’de ABD'ye giden Hakan Şükür’ün, lüks yaşamı dikkat çekiyor. Şükür, kentin önemli merkezlerinden Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında “tuts Bakery-Cafe” isimli bir kafe-restoran açmış. Şükür’ün kafesinin bulunduğu lüks bölgede birçok ünlü isim otururken yakınlarında ise Apple gibi birçok teknoloji şirketinin ofis ve satış mağazalarıyla Stanford Üniversitesi gibi önemli merkezler de bulunuyor.

Şükür'le ortak olduğu iddia edilen Ahmet Sait Kavurmacı, Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ağabeyi.

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin aktardığı bilgiler şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı, Hakan Şükür'ün yeni açtığı kafesini ve lüks yaşantısını aktarmıştı. Ben de bunun izini sürdüm. Bölgeden topladığım bilgiler sonrası işin boyutunun daha farklı olduğunu gördüm. Kafenin sahibi Ahmet Sait Kavurmacı... Ahmet Sait Kavurmacı kimdir? İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ağabeyi... Uzun süredir burada, yani Kaliforniya'da yaşıyor ve şirket de onun üzerine açılıyor.

Kafenin bulunduğu cadde, Apple'ın ilk kurulduğu cadde ve Google'ın yeri var. Teknolojiyle ilgili işe başlayacak şirketler ilk olarak burada başlıyor. Kavurmacı şirketini kurduktan sonra 7'sinde başvurusunu yapıyor ve 9'unda da kafe açılıyor ve ardından da Hakan Şükür, Ahmet Sait Kavurmacı'ya ortak oluyor."

Anadolu Ajansı, FETÖ kapsamında firari durumda olan Hakan Şükür'ün Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında “tuts Bakery-Cafe” ismiyle açtığı kafe-restoranı görüntülemişti.
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