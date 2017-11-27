Göztepe'de tur sevinci

'ndaki karşılaşmalardau 35-26 yenip rövanşı 29-28 kaybeden sarı-kırmızılıların antrenörü, daha büyük başarılar yakalamak istediklerini söyledi. Takımın geliştirmesi gereken yönleri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Amacımız her zaman iyi işler yapmak. Ligde, kupada ve Avrupa'da bizi zorlu sınavlar bekliyor" dedi.Şube Sorumlusu Deniz Durmaz da tarihi bir an yaşadıklarını belirterek, "Avrupa'da ilk başardık. İyi bir kura çekip, gidebildiğimiz en iyi yere kadar gideceğiz" yorumunu yaptı. Göztepe'nin son 16 turundaki rakipleri ise şöyle: AEK (Yunanistan), Berchem (Lüksemburg), Dynamo Victor (Rusya), Eurofarm Rabotnik (Makedonya), Fyllingen Bergen (Norveç), IBV Vestmannaeyjar (İzlanda), Krasnodar (Rusya), Madeira Andebol (Portekiz), Potaissa Turda (Romanya), Povazska Bystrica (Slovakya), Ramhat Hashron (İsrail), Red Boys Differdange (Lüksemburg), Vise BM (Belçika), Zaporozhye (Ukrayna) ve Zrinjski Mostar (Bosna Hersek).