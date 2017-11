Galatasaraylı Doğan Can Davas 3. ligi sallıyor

Doğan Can Davas kimdir?





14. hafta maçında deplasmanda'u 5-1 yenerek takımın dikkat çeken ismi Galatasaray'dan kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusuoldu.5-1 kazanılan maçta 3 gol 1 asistle mücadede eden ve maça damga vuran genç oyuncu bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. 13 maçta sahaya çıkan Doğan Can attığı 10 golle gol krallığında zirveye oynuyor. Ayrıca oyuncunun 5 asisti bulunuyor...Geçen sezonun ikinci yarısını 3. Lig ekibi Erbaaspor'da geçiren 10 numara pozisyonundaki genç oyuncu 16 maça çıkarak 9 gollük bir performans sergilemişti.22 Ağustos 1997 Edirne doğumlu olan Doğan Can Davas 2009 yılında Uzunköprüspor'da futbola başladı ve aynı yıl amatör olarak Galatasaray alt yapısına transfer edildi.Doğan Can sırasıyla Galatasaray'da U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydi. 10 numara ve orta sahanın değişik bölgelerinde forma giyebiliyor.