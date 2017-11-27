Galatasaray'ın sakatlarında son durum...

Galatasaray’da Serdar Aziz’in yanı sıra 3 ismin daha sakatlığı var. Tolga Ciğerci kalçasındaki ağrı nedeniyle önceki gün riske edilmezken, Denayer kasığındaki gerilme nedeniyle kadroya alınmamış, Latovlevici ise dizindeki esneme sebebiyle oyundan çıkmıştı.3 futbolcunun da kesin durumu bugün çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak. Ancak Tolga ve Denayer’in Beşiktaş maçına yetişmesi yüksek ihtimal gözüküyor.