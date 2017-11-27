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Galatasaray E-Spor takımının faaliyetleri 1905 GSYİAD’a devredildi

Galatasaray E-Spor takımının faaliyetleri, Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen basın toplantısıyla birlikte 1905 GSYİAD’a devredildi. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk hazır bulundu.

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Galatasaray E-Spor takımının faaliyetleri 1905 GSYİAD’a devredildi
Galatasaray E-Spor takımının faaliyetleri, yapılan anlaşmayla birlikte 1905 GSYİAD’a (Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği) devredildi. Toplantıda hazır bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, E-Sporla 2016’da tanışıldığını belirterek, “Stadyumlarda binlerce kişinin, televizyonlarda da milyonların takip ettiği bir alan bu. E-Sporu daha yukarı çekmek için 1905 GSYİAD ile ortak bir çalışma içine girdik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Galatasaray, E-Spor dalında büyük başarılar elde edecektir” ifadelerini kullandı.

Öztürk: “Basketbolun, voleybolun önüne geçti”
E-Spor’un Türkiye’de basketbol ve voleybolun önüne geçtiğini belirten 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, “Çok şanslıyız ki böylesine vizyonu geniş bir başkanımız var. Her gün medyada değişik şeyler okuyoruz. TL alıp döviz ödüyoruz derken bir anda Bitcoin diye bir şey çıktı ve anormal değerlere ulaştı. Bankaya gitmeden para transferi yapıyoruz. Elimize bilet almadan QR koduyla uçağa biniyoruz. Sadece Türkiye’de 4 milyon kişi E-Spor’la ilgileniyor. Artık bilgisayarlar bile bu oyunlar için özel olarak üretiliyor. Galatasaray da bunun içinde yer alacak. Başkanımıza bize güvendiği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunu ileri noktalara taşıyacağız” diye konuştu.

Özbek: “Bu ortaklığa ihtiyaç vardı”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, böylesine bir ortaklığa ihtiyaç olduğunu belirterek, “Daha önceki dönemde ismi E-Spor olmasına rağmen bu, dijital ortamda bir strateji oyunu durumunda. Dolayısıyla dünyada bu iş kulüplerin önderliğinde ancak kulüplere destek olan sponsorların ya da onların yardımcı kurumlarının faaliyeti altında. Galatasaray’ın daha üst seviyede faaliyet göstermesi ve başarı sağlaması için böyle bir ortaklığa ihtiyaç vardı. GSYİAD ile daha üst seviyeye taşıyacağımızı düşündüğümüz için böyle bir ortaklığa gitme gereği duyduk” dedi.

Öztürk: “Türkiye’de para konuşulmayan tek kulüp Galatasaray”
Dijitalin çok yeni bir konu olduğunu söyleyen 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, “Yayıncılık tarafındaki mesleğim gereğince dijitali yakından takip ediyorum. Dijitalin bir geçmişi yok, geleceğin konusu. Başkan ve kulübün konsantrasyonu çok farklı. Bugün e-spor toplantısındayız ama aklımızda önümüzdeki maç var. Galatasaray Kulübü, Türkiye’deki birçok holdingden daha büyük. Bunların arasında yeni gelecek konulara kulübün bir anda konsantre olması kolay değil” dedi. Dursun Özbek’in çok vizyonlu bir başkan olduğunu da sözlerine ekleyen Öztürk, “Türkiye’de şu anda para konuşulmayan tek kulüp Galatasaray. Bir rakibimizin borcu 2 milyarı geçmiş durumda. Kulübün başkanı diyro ki ben sihirbaz değilim, bana para zormayın futbol sorun diyor. Diğer kulübün başkanı başka sıkıntılarla uğraşıyor. Biz burada başkanımıza destek olacağız. 33 milyon kişinin 4 milyon aktif kişisinin Galatasaray’a kazandırılması için çalışacağız. Biz proje kuruluşuyuz. Bunu başarıp yeni projelerle katkı sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

İHA




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