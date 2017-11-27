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Galatasaray'da 2 yıldız Beşiktaş derbisinde yok!

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'e takımda sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu. Latovlevici ve Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş derbisinde sahada olamayacaklarını açıkladı.

27 Kasım 2017, Pazartesi 18:41

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Galatasaray'da 2 yıldız Beşiktaş derbisinde yok!
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'e takımda sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.

Yener İnce'nin sözleri şöyle:

"Tolga ısınma sırasında sprint atarken sol arka alt adalede bir ağrı hissettiğini söyledi. Onu durdurduk. İyi ki de durdurmuşuz. Bugün yaptığımız MR'da ikinci derece bir zorlanma tespit ettik. Onun tedavisine başladık. Biraz süre alacak..."

"Lato maç sırasında sağ dizine bir darbe aldı ve dizinde bir esneme oldu. Bu esneme ve dönme esnasında dış yan bağında bir gerilme var ve dış menisküsünde bir yırtık var. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Ameliyat dahil olmak üzere tüm seçenekleri masaya yatırdık. Bir an önce dönmesi açısından hangisinin daha iyi olacağına karar verip bugün-yarın gerekirse ameliyat edeceğiz. Nasıl ilerleyeceğimize yarın sabah karar vereceğiz."
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"Jason Denayer'in maçtan önceki idmanda ikili bir mücadele pozisyonunda kalçada bir gerilmesi olmuştu. Bugün iyi bir durumda ve düz koşulara başladı. Yarın bir testimiz var, aksilik olmazsa hafta içi takımla birlikte olacak..."  
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'Beşiktaş maçın Serdar maske ile çıkacak'

"Serdar'ın yüzüne gelen bir dirsek sonucu bu kez maksilla dediğimiz yüz kemiklerinden bir tanesinde bir kırık oluştu. Eski burun kırığıyla ilgisi yok. Serdar'ın ilk sorusu 'Oynarım değil mi?' oldu. Ona özel bir maske yaptıracağız. O maskeyle oynayacak. Orada bir sinir var ve onunla ilgili bir takibimiz olacak. Sponsor hastanemizden destek aldık ve oradaki plastik cerrah arkadaşlarımızla da tartıştık. Sağolsun onların da yardımıyla Beşiktaş maçına yetiştireceğiz."

"Şu anda Jason ve Serdar'da bir problem görünmüyor ama Tolga ile Lato bizimle olmayacak. Onların sanırım 3-4 haftayı bulan problemleri olacaktır."
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3 YORUM GİRİŞ YAP
  • oktay3486 27.11.2017 18:11:24
    1

    olmamaları daha iyi ikiside kaliteyi dusuruyor

  • ramgs 27.11.2017 18:28:53
    2

    leblebicinin olmamasi cok iyi devre arasinda satin gitsin

  • Ugurovic123 27.11.2017 21:47:49
    3

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