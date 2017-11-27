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FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin yıldızı Türkiye

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ilk iki maçını kazanarak liderliğe yükseldi. Ay-yıldızlılar, ilk maçında Letonya’yı Bursa’da 85-73, ikinci maçında ise Ukrayna’yı Kiev’de 67-60 mağlup etti. Her iki maçta da salonu dolduran Türk taraftarlar verdikleri destekle elemelerin yıldızı oldu.

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FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin yıldızı Türkiye
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde iki maç geride kalırken, Türkiye aldığı galibiyetlerin yanı sıra taraftar desteğiyle de elemelerin en başarılı ülkesi oldu. Bursa’da tribünleri dolduran taraftarlar, Kiev’de de millileri yalnız bırakmadı.

Tüm biletler satıldı, tribünlerin tamamı doldu

Bursa’nın TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu’nda Letonya’ya karşı mücadele eden 12 Dev Adam, 8 sayı geride başladığı müsabakayı 85-73 kazandı. Bütün biletleri tüketerek 6 bin 500 kişi kapasiteli salonu dolduran taraftarlar, millilere büyük destek verdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de oynanan ikinci maçta ise A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk üç çeyrekte başa baş giden mücadeleyi 67-60 kazanmayı bildi. Karşılaşmayı Türk izleyiciler de Ukraynalı seyircilerle beraber izledi. Taraftarlar maç boyunca milli takıma tezahüratlarda bulundu.

FIBA Dünya Şampiyonası Elemeleri’ne büyük ilgi

Türk taraftarlar milli takımı müsabakaların oynandığı her yerde desteklerken, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde yer alan diğer ülkelerin taraftarları da takımlarının yanında yer aldı. İlk maçında Gürcistan’ı 79-70 mağlup eden Almanya’da karşılaşmayı 5 binin üzerinde taraftar takip ederken, İtalya’nın Romanya’yı 75-70 mağlup ettiği maçta 4 bin 500 kişilik salonun tamamı doldu. Hollanda’nın Hırvatistan’a ev sahipliği yaptığı ve 68-61 biten maç için ise 3 bin 100 biletin tamamı tükenirken, Amerika kıtasında da Arjantin’in Paraguay’ı 96-63 mağlup ettiği ilk karşılaşmayı 10 binin üzerinde, Uzak Doğu’da ise Çin’in Hong Kong karşısında 96-44 kazandığı mücadeleyi 13 bin basketbolsever takip etti.

FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci maçlar Şubat 2018’de

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan A Milli Takım, B Grubu’ndaki ikinci maçlarını 2018 yılının Şubat ayında oynayacak. Milli takım, 23 Şubat’ta İsveç, 26 Şubat’ta ise Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.

İHA




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