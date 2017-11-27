Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’da başladı.Antalyaspor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yine pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını 28 Kasım Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.