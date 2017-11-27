FBTV yayın akışı - 27 Kasım Pazartesi (FB TV Nasıl izlenir)

FBTV frekans bilgileri...

FBTV - Digiturk, Dsmart, Tivibu hangi kanalda?

27 Kasım Pazartesive Fenerbahçe TV izleme yöntemleri sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte FBTV yayın akışı ve izleme yöntemleri...08:00 SPORFİT 15.BÖLÜM08:30 ÇİZGİ FİLM (Yağmur Damlası) 17. BÖLÜM09:00 HASTALIKTA SAĞLIKTA 68. BÖLÜM TEKRAR09:30 GÜNAYDIN FENERBAHÇE CANLI11:00 MAÇIN ARDINDAN (ANTALYASPOR - FENERBAHÇE) TEKRAR12:00 ROTA EUROLEAGUE12:30 HASTALIKTA SAĞLIKTA 99. BÖLÜM13:00 HABER13:30 NASIL GEÇTİ HABERSİZ (Osman Atakan Tekin)14:30 SİNEMA SİNEMA15:00 EĞİTİMDE FARKLI BAKIŞ15:30 HABER16:00 7'DE DOKUZ CANLI17:00 HAFTANIN KONUĞU (Yavuz Seçkin)17:30 HABER18:00 MAÇIN ÖYKÜSÜ (ANTALYASPOR - FENERBAHÇE)18:30 FAST & BOLD 140. BÖLÜM19:00 SPOR MAGAZİN20:00 HABER21:00 CAN BARTU İLE FUTBOL GÜNDEMİ22:00 TAKIM OYUNU CANLI00:00 HABER01:00 TAKIM OYUNU TEKRAR03:00 CAN BARTU İLE FUTBOL GÜNDEMİ TEKRAR04:00 HABER TEKRAR05:00 MAÇIN ÖYKÜSÜ (ANTALYASPOR - FENERBAHÇE)05:30 FENERBAHÇE – HATAY BŞB. KADINLAR BASKETBOL LİGİ TEKRAR07:00 HABER TEKRARTürksat 4A UydusuFrekans: 12344,5 MHZPolarizasyon: Vertical (Dikey)Symbol Rate: 30.000 Ksym/sFec: 3/4Digiturk - 76. KanalD-Smart - 83. KanalTeledünya - 139. KanalTivibu - 80. Kanal