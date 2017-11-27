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FBTV yayın akışı - 27 Kasım Pazartesi (FB TV Nasıl izlenir)

Fenerbahçe TV'nin günlük yayın akışı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte 27 Kasım Pazartesi FBTV yayın akışı ve Fenerbahçe TV izleme yöntemleri...

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FBTV yayın akışı - 27 Kasım Pazartesi (FB TV Nasıl izlenir)
27 Kasım Pazartesi FBTV yayın akışı ve Fenerbahçe TV izleme yöntemleri sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte FBTV yayın akışı ve izleme yöntemleri...

27 KASIM 2017 PAZARTESİ FB TV YAYIN AKIŞI

08:00 SPORFİT 15.BÖLÜM
08:30 ÇİZGİ FİLM (Yağmur Damlası) 17. BÖLÜM
09:00 HASTALIKTA SAĞLIKTA 68. BÖLÜM TEKRAR
09:30 GÜNAYDIN FENERBAHÇE CANLI
11:00 MAÇIN ARDINDAN (ANTALYASPOR - FENERBAHÇE) TEKRAR
12:00 ROTA EUROLEAGUE
12:30 HASTALIKTA SAĞLIKTA 99. BÖLÜM
13:00 HABER
13:30 NASIL GEÇTİ HABERSİZ (Osman Atakan Tekin)
14:30 SİNEMA SİNEMA
15:00 EĞİTİMDE FARKLI BAKIŞ
15:30 HABER
16:00 7'DE DOKUZ CANLI
17:00 HAFTANIN KONUĞU (Yavuz Seçkin)
17:30 HABER
18:00 MAÇIN ÖYKÜSÜ (ANTALYASPOR - FENERBAHÇE)
18:30 FAST & BOLD 140. BÖLÜM
19:00 SPOR MAGAZİN
20:00 HABER
21:00 CAN BARTU İLE FUTBOL GÜNDEMİ
22:00 TAKIM OYUNU CANLI
00:00 HABER
01:00 TAKIM OYUNU TEKRAR
03:00 CAN BARTU İLE FUTBOL GÜNDEMİ TEKRAR
04:00 HABER TEKRAR
05:00 MAÇIN ÖYKÜSÜ (ANTALYASPOR - FENERBAHÇE)
05:30 FENERBAHÇE – HATAY BŞB. KADINLAR BASKETBOL LİGİ TEKRAR
07:00 HABER TEKRAR
 

FBTV frekans bilgileri...


Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12344,5 MHZ
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 30.000 Ksym/s
Fec: 3/4
 

FBTV - Digiturk, Dsmart, Tivibu hangi kanalda?


Digiturk - 76. Kanal
D-Smart - 83. Kanal
Teledünya - 139. Kanal
Tivibu - 80. Kanal


 




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13. Hafta

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24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
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9 Demir Grup Sivasspor 13 19
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11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
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