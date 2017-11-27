Erman Toroğlu: Fenerbahçe'de sorunu Kocaman değil, yönetim çözdü

Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu ise Sarı Lacivertlilerin son dönemdeki çıkışını Aykut Kocaman'a değil, yönetimin başarısına bağladı. İşte Toroğlu'nun değerlendirmelerinden öne çıkanlar:Aykut Kocaman'ın ikinci gelişinden sonra değişim oldu. Herkes elinden geldiğince koşuyor ve birbirine yardım ediyor. Antalya maçı, 'Maçı almasak da dünyanın sonu mu?' maçı değildi. Bu maç kolay bir maç değildi. Tekmeye kafa sokacak adamlarla oynadı. Koşan santrafor oynattı.Valbuena'yı çok büyüttü Fenerbahçe taraftarı. 10 kişi koşarsa Valbuena da oynar. Aykut Kocaman bu maça doğru çıktı ama şansı da yaver gitti.Nasri ve Eto'o var. Bir kümeste iki horoz olmaz. Hangisiyle oynayacaklar. Nasri ile Eto'o yan yana Antalyaspor'u bozmuş. Oyun disiplini yok sahada.Fenerbahçe iyi futbol oynamadı ama Fenerbahçe iyi mücadele etti. Aykut Kocaman bu maçta doğru 11 çıkarttı. Önümüzdeki haftalarda bir şeyler yapması için Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması gerekiyordu. Haftaya Beşiktaş - Galatasaray maçı var.Galatasaray teknik direktörünün saçmalamasına rağmen dün sahaya çıktılar, yine keyif verdiler. Beşiktaş sıkıştığında iyi oynuyor ama Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçe'nin hava yakalayabilmesi için bu tip maçları kazanması lazım.Kocaman 'Ben gidiyorum' dedi. Yöneticiler de 'Neden gidiyorsun?' dedi. Kocaman da 'Adam alacaksanız döneyim' demiş olabilir. Aykut Kocaman'ın bu takımı devreye kadar ite kaka götürmesi lazım.Giuliano güzel gol attı. Önceki Fenerbahçe ile bu Fenerbahçe arasında fark var. Fenerbahçe artık kavga ediyor, göze hoş gelen oyun yok ama mücadele ediyorlar.Fenerbahçe'de kaliteli oyuncular var. Ligdeki takımlardan bir gömlek üstünler, bir de koşarlarsa fark çıkar ortaya. Antalyaspor çok şahsi. Eto'o, Nasri var ama diğerleri o seviyede değil. Nasri de biraz kaçak dövüşüyor.Fenerbahçe bu maçı kazanamazsa dünyanın sonu. İyi denilen, Avrupa'da fırtınalar estiren Beşiktaş ile aynı puanda olacaklar. Psikolojik olarak da önemli.Valbuena oynadığı her maçta ne yaptı? Bugün Fenerbahçe çok yardımlaşarak oynuyor, Valbuena yardım ediyor mu? Valbuena biraz tribüne oynuyor.Vincent Janssen rakibi iyi yıpratıyor. Ona yakın oynayan, yandan malı götürür. Giuliano da bunu yaptı ve golü attı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tesislere gidiyor. Ancak Beşiktaş Başkanı gidiyor ama o anlamda gitmiyor. Şenol Güneş tanıdıklarını bile almıyor, bence doğrusunu yapıyor.Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da olağanüstü hal oldu, başkanlar tesislere gitti. Beşiktaş'ta teknik heyet ve oyuncular durumu hallediyor. Ama diğer ikisi halledemiyor. Aykut Kocaman halledemedi, yönetim el koydu. Aziz Yıldırım ve yönetimi 'Biz el koyduk, ne hale geldi takım' diyecek. Bu işler böyle.