Eray Balcı'nın Şanlıurfa at yarış tahminleri

URFA'DA CAZİP BANKO!

27 Kasım Pazartesi. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Yorumlarımı mümkün olduğunca detaylı bilgiler dahilinde yapmayı gayret gösteren biri olarak, günün ilk ayağında start alacak taylar için ne söyleyeceğimi bilemedim. Bu zamana kadar start aldıkları koşularda zaman zaman bir gözüküp kaybolan, rakiplerinin 10-15 saniye gerisinde kalıp ön grupla uzaktan yakından alakası olmayan bu tayların mücadelesinde; ÜÇMAYIS, ÇEKENBİLİR, AVZER, İSORÜZGARI ve CANAHMEDİM beşlisini orijin, yarış hazırlıkları, piste olan uyumları ve hafızamda kalan birkaç tatminkar yarışlarının hatırına rakiplerinden ayırmak istiyorum.Ankara pistinden bildiğimiz taylardan biri olan kıymetli büyüğüm Sait Çelik amcanın DUGEM'inin bu rakiplerden çok daha üstün bir kısrak olduğu inancındayım. Bugün için en dış start çekmiş olmaktan etkilemezse birinciliğin en güçlü adayı olur. Grubun yetenekli taylarından KIZMAZ ÇIÇEĞİ gerek anne gerekse baba kan hattı itibariyle bu pistlere çok uyumlu TEKSİMA ve son haftalarda çok iyi duruma gelen GONCA NAZ en ciddi rakipleri olur. Yarış hayatına çok iyi başlangıç yapıp sonrasında düşüşe geçen KISRAĞINTAYI dişilere mahsus koşunun sürprizini gerçekleştirebilirÇok uzun aranın ardından bir yarış görüp hem nefes açan hem de adını dördüncülüğe yazdırmayı başaran DORUK ALİ artan yarış kondisyonuyla bugün kazanan taraf olabilir. Önlerde istediği tempoyu kurabilirse MAKTAYMAN vermiş olduğu araya rağmen bu pist başarıları ortada olan CONCRETE ve Diyarbakır pistinde adeta küllerinden doğan GOLDEN FOOT Kv-6 koşu için sırasıyla şans verdiğim safkanlardır.Urfa pistinde canlı izleme fırsatımız olduğu son start aldığı koşuda çok formda iki rakibine diş geçiremeyen ancak sonraki yarışlar için takibimize giren YANTAR bugün için genel puanlamada geri planda kalmış olsa da benim banko tercihimdir.Yeni ilgililerinde bir yarış gören ZARTAR için bütün şartlar oluşmuş durumda. Bu sıklet avantajını kullanıp sonuca ulaşabilir. Rakipleri; bu mesafeleri seven STAR OF ROCK hemen hemen benzer grubu geride bırakmayı başardığı son yarışı sonrası MAN OF FIRE arka arkaya etkili yarışlar koşan FALL THE SUN ve bu kez daha denk rakipleri bulduğu koşuda kilodan etkilemezse SAWYER olur.Günün en zor ayağında şayet pist ıslak veya nemli olursa NAZLI PRENSES kazanan kısrak olur. Son yarışları çok parlak ASTRAKIZI zaman zaman çok ters sonuçlar alabilen DENİZCİKIZI en ciddi rakipleri olur. Bütçemiz dahilinde; KAYASERAP, LALUŞ ve TEKFORDUNGÜLÜ kuponlara ilave edeceğimiz isimler olmalıdır.11-8-1-5-2///1-8-13-7-2///7-3-2-1///8///6-2-7-8-1///16-7-1-2-5-6