Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması





, kulübün'la ortaklaşa oluşturduğubranşının basın lansmanında yer aldı. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Özbek, teknik direktörhakkında art niyetli spekülasyonlar oluşturulduğunu ifade etti. Özbek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:"Bir takım düşünün ligin başından itibaren lider, sezonun en çok gol atan takımı, ancak basında sürekli olarak bu takımın hocasının gönderileceğine dair haberler yer alıyor. Galatasaray yönetimiyle hiçbir alakası olmadığı halde bu haberler belirli bir amaç uğrunda köpürtülüyor. Bunun değerlendirmesini Galatasaray taraftarına bırakıyorum. Ayrıca basının da özeleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum."Önümüzde 20 maç var. Hocamız ile yollarımızı ayırmak gibi bir planımız da yok. Galatasaray dostu yorumcuların artık bu konuyu kapatması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın dostu olmayanlara ise zaten bir şey yapamayız bu onların görevi gibi görünüyor. Türkiye liginde bu kadar uzun süre eleştirilen herhangi bir antrenör bulunmuyor. Taktik teknik olarak eleştirebilirsiniz ancak lider bir takımın hocasını haftalarca "ne zaman gönderiliyor" diye tartışmanın amacı nedir, bunu basın kendi içinde tartışmalıdır.""Galatasaray; oyuncusuyla, yönetimiyle, teknik kadrosuyla şampiyonluğa koşan bir takımdır. Bu takımın dış etkenlerden olumsuz etkilenmesine izin vermeyeceğim. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz karşılaşma yine 40 bin kişiyle, stadyumda çok güzel bir atmosfer oluşturdular. Sağolsunlar var olsunlar iyi ki varlar."