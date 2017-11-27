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Dünya şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama

Polonya’da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda 48 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan’ın başarısı, memleketi Yalova’da coşkuyla karşılandı.

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Dünya şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama
Polonya’da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda 48 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan’ın başarısı, memleketi Yalova’da coşkuyla karşılandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen törende çiçeklerle karşılanan milli güreşçi Evin Demirhan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen şampiyonada, Türkiye’ye kadınlarda bu kategoride ilk altın madalyayı kendisinin kazandırdığını söyledi.

Başarısıyla ilgili duygularını dile getiren Evin, "Orada bütün dünya ülkeleri arasında İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmek benim için büyük gurur." diye konuştu.

Birinci olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda dereceye girmek. 2 ay önce büyükler dünya üçüncülüğünü elde ederek ilk madalyamı kazanmıştım. Onun öncesinde yıldızlar ve gençlerde Avrupa şampiyonluklarım ve dünya derecelerim vardı. Yavaş yavaş artık olimpiyatlara doğru gidiyorum. Büyüklerde de Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ederek olimpiyatlarda bayan güreşinde ilk altın madalyayı getiren sporcu olmak istiyorum."

Törende konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de Avrupa ve dünya şampiyonu olan Sırrı Acar’ın da Yalova’nın sporcusu olduğunu hatırlatarak, "Bu gururu bize yaşatan, bu başarıda en küçük katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hem güreşte hem de farklı alanlarda ülkemizin bayrağını göndere çektiren herkese teşekkür ediyoruz. Evin kızımızın Yalova’dan yetişmesi bize ayrı bir gurur veriyor. Bu tip başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Elimizden ne katkı gelirse vermenin gayreti içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ise milli takımda yer alan 8 kadın sporcudan 5’nin Yalova Altınova Belediye Kulübünün sporcusu olduğunu belirterek, bu madalyanın kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Avrupa ve dünya şampiyonu Güreşçi Sırrı Acar ve kulüp yöneticileri katıldı.
 




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