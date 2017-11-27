Derbinin büyük favorisi Aydınus

Ligin 13. haftasında görev verilmeyen ve dinlendirilen Aydınus'un üst sıraları etkileyecek derbide düdük çalmasına kesin gözüyle bakılırken, çok düşük bir olasılık da olsa plaseninolduğu öğrenildi.44 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi olan, kariyerinde 389 maç yönetti. 2004'ten bu yana yönettiğimaçlarında ise Beşiktaş 1, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti.DHA