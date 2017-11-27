Cenk Tosun'da son dakika! Transfer...

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Beşiktaşlılar'ı korkutan rakam!





daha önce 12 milyon Euro önerirken,'nün teklifi de ortaya çıktı. Newcastle'ın Cenk için'a 10 milyon Euro ve 23 yaşındaki Sırp santrforteklif etti.Teknik direktörise bu futbolcunun Cenk'ten doğacak boşluğu dolduramayacağını belirterek bu teklifi veto etti. Güneş'in yönetime, "Cenk'i ancak büyük paralar verilirse, kulübün menfaati için gözden çıkarabilirim. Aksi takdirde olmaz. Ayrıca gitmesi halinde en az O'nun ayarında bir golcü isterim. Ancak bu gerçekleşirse transferine onay verebilirim" dediği bildirildi.Beşiktaş Yönetimi de Cenk'i 20 milyon Euro'dan aşağı bir rakama vermek istemezken; başta alt yapı sorumlusuolmak üzere çeşitli ülkelere temsilcilerin gönderildiği ve santrfor arayışlarına girişildiği ileri sürüldü.DHA