Bir de büyük maç kazansa!

2-0’lık Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında adeta patlayan ve kendini eleştirenlere yanıt veren Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, artık gözünü Beşiktaş’a çevirdi.“Bir anda kahraman yapıyor, bir anda yerin dibine sokuyorsunuz. Ortada bir tiyatro var. Beni kötü hoca olarak lanse ediyorsunuz ama şu anda Galatasaray lider. Öyle bir ortam oluştu ki Alanya’ya kaybetseydik, sanki ben ayrılıyordum. Ligin şampiyonu bugün değil, 3 maça kala belli olacak” sözleriyle meydan okuyan Hırvat hoca, derbi zaferine çok önem veriyor. Galatasaray’ın başında çıktığı 7 büyük maçta 6 yenilgisi, 1 beraberliği olan Tudor, haftaya bu algıyı kırmak istiyor.Öyle ki Aslan’ın Beşiktaş’ı devirmesi halinde rakibiyle puan farkı hem 9’a çıkacak hem de Tudor yönetim ile taraftar nezdinde iyice güçlenecek. Derbiyi fırsat olarak gören, rüzgarı arkasına almak isteyen Tudor, Beşiktaş maçı ve sonrasında seriyi devam ettirse transferde de çok daha rahat bir şekilde isteklerini ortaya koyabilecek.