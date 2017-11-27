Bir Caner Erkin vakası da Premier Lig'de! 3 maç ceza gelebilir

Lukaku'ya görüntülerden ceza gelecek mi?

Caner vakası gibi...

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İngiltere,'ın Belçikalı forveti'nun,'lı'a attığı tekmeyi konuşuyor.Cumartesi oynanan mücadelenin 66. dakikasında kullanılan kornerde, Bong'a iki kez arkası dönük olduğu anda tekme atıyor ancak bu saniyeler hakem Neil Swarbrick'in gözünden kaçıyor. Saniyeler sonra ise'ın galibiyet golünü atıyor.En büyük tartışma ise şimdi Lukaku'ya bu yaptığı hareketten dolayı ceza gelip gelmemesi konusu... Eğer, bu hareketten dolayı Lukaku için bir yaptırım uygulayacaksa gelecek cezanın 3 maç olması bekleniyor. United, 2 hafta sonra Arsenal, 3 hafta sorna ise City'yle çok önemli maçlara çıkacak. Ceza gelmesi durumunda ise Lukaku bu iki maçta forma giyemeyecek.Hatırlanacağı üzere Süper Lig'in 9. haftasında da Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı mücadelede Caner Erkin, hakem Mete Kalkavan'a ağır sözler söylemiş, Mete Kalkavan bu sözleri "duymamış" ve Caner'e herhangi bir kart göstermemişti.Daha sonra ise görüntülerden yola çıkarak TFF, Caner'e 6 maç ceza vermişti.