Beşiktaş'ta düşüşü anlatan rakamlar

Akhisar mücadelesi sonrası Y. Malatya maçında da topu ağlarla buluşturamayan, son yılların en kötü hücum performansını sergiliyor. Geçtiğimiz sezon 2,14 olan maç başına gol ortalamasını yüzde 32 düşürerek 1,46'ya gerileten Kartal, bu değer ile 4 yılın en kötüsü olurken, son sezonda gol ortalaması ile ligin en iyisi olmasına rağmen, bu sezon ise ancak 11. sırada yer alabildi.Rakip kaleye gitmekte güçlük çeken ve uzaktan şutlara yönelen Beşiktaş, son 4 yılın 16,2 ile en fazla maç başına şut attığı sezonunu yaşasa da, 4,92'lik isabetli şut değeri ile son sırada yer aldı. Kartal geçtiğimiz sezon 6,12 olan maç başına isabetli şut ortalamasını yüzde 20 azaldı ve isabetli şutlarının gol olma (29,7) ve şutlarının gol olma (9,02) yüzdeleri de düştü.(Sabah)