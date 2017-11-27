Beşiktaş, Granmedical Manisaspor'a hazır

Teknik Direktöryönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.DHA