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Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları (Ne zaman satışa çıkacak)

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 14. hafta maçında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbi maçın bilet fiyatları belli oldu. 

27 Kasım 2017, Pazartesi 14:09

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Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları (Ne zaman satışa çıkacak)
Beşiktaş, Süper Lig’in 14. Haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Vodafone Park’da Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı kulüp derbi karşılaşması öncesi maçın biletleri ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Galatasaray derbisi bilet fiyatları...

Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL

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Biletler ne zaman satışa sunulacak?


Galatasaray karşılaşması biletleri 28 Kasım Salı saat 15.00 itibariyle satışa sunulacaktır.
 

Kaç bilet satın alabilirim?


Taraftarlar, Galatasaray karşılaşması için kendisi ile birlikte toplam iki adet (2 adet) bilet satın alabilir.
 

Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?


- Vodafone Park’dan kombinesi olan taraflar, 2017 – 2018 futbol sezonu içersinde kombinelerini 6 maçla sınırlı olmak kaydıyla devir etme hakkına sahiplerdir.

Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?

- Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden ya da Akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.

Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendiririm?

- Kombineniz var ve Galatasaray karşılaşmasına gelemeyecekseniz kombinenizi kulübümüze devir edebilirsiniz. Devri yapılan kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından passo.com.tr hesabınıza bilet ücretinin %60’ı (masrafların düşülmesinin ardından) para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar, bir sonraki sezon kombine yenilemenizde size indirim avantajı sağlayacaktır.
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    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
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