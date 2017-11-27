İlişkili Haber SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR

Biletler ne zaman satışa sunulacak?

Kaç bilet satın alabilirim?

Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?

İlişkili Haber

Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları (Ne zaman satışa çıkacak)

’in 14. Haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Vodafone Park’daile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı kulüp derbi karşılaşması öncesi maçın biletleri ile ilgili açıklama yaptı.Kategori 1 : 450TLKategori 2 : 400TLKategori 3 : 350TLKategori 4 : 325TLKategori 5 : 300TLKategori 6 : 275TLKategori 7 : 160TLKategori 8 : 150TLVIP : 800TL1903 A-E BLOK : 800TL1903 B - D BLOK : 850TL1903 C BLOK : 900TLGalatasaray karşılaşması biletleri 28 Kasım Salı saat 15.00 itibariyle satışa sunulacaktır.Taraftarlar, Galatasaray karşılaşması için kendisi ile birlikte toplam iki adet (2 adet) bilet satın alabilir.- Vodafone Park’dan kombinesi olan taraflar, 2017 – 2018 futbol sezonu içersinde kombinelerini 6 maçla sınırlı olmak kaydıyla devir etme hakkına sahiplerdir.- Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden ya da Akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.- Kombineniz var ve Galatasaray karşılaşmasına gelemeyecekseniz kombinenizi kulübümüze devir edebilirsiniz. Devri yapılan kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından passo.com.tr hesabınıza bilet ücretinin %60’ı (masrafların düşülmesinin ardından) para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar, bir sonraki sezon kombine yenilemenizde size indirim avantajı sağlayacaktır.