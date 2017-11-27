Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları değişti!

İşte derbinin güncellenen oranları;

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'de 14. haftanın en önemli maçı olanderbisinin oranları değişti.2 Aralık Cumartesi günü'ta oynanacak derbidegalibiyetine 1.75 oran,'a ise 3.10 oran verilmişti. Bahisseverler bu karşılaşmaya "Tek maç" üzerinden de oynayabilecekler.Alt: 1.85Üst: 1.50