Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

İşte derbinin oranları;

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İspanyol medyasından Arda Turan iddiası





'de 14. haftanın en önemli maçı olanderbisinin oranları belli oldu.2 Aralık Cumartesi günü'ta oynanacak derbidegalibiyetine 1.75 oran verilirken,'a ise 3.10 oran verildi. Bahisseverler bu karşılaşmaya "Tek maç" üzerinden de oynayabilecekler.Alt: 1.85Üst: 1.50