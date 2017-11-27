Beşiktaş-Galatasaray derbi heyecanı başladı!

Derbi sloganını

#fanatikderbi

etiketi ile twitter, facebook ve instagram'da paylaş takımının imzalı formasını kazan.

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SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR

derbisinin heyecanı şimdiden tüm ülkeyi sarmış durumda.'taki dev maç için geri sayımı sürerken, sosyal medya derbisini başlatıyor.En güzel iki sloganı atan bir Beşiktaş, bir de Galatasaray taraftarı takımlarının yıldızlarının imzalı formasını kazanabilecek. Daha çok paylaşım; daha çok şans demek.Hazır mısınız? O zaman sosyal medya derbisi başlasın.